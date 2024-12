Марко Ройс счупи проклятието и най-накрая стана шампион, след като напусна Дортмунд

Марко Ройс сложи край на проклятието, надвиснало над себе си, и най-накрая спечели първата си шампионска титла в кариерата. Ройс прекара 12 години в Борусия Дортмунд, но така и не успя да спечели Бундеслигата с "жълто-черните". През лятото той напусна "Сигнал Идуна Парк" със статут на клубна легенда и се присъедини към отбора на ЛА Галакси.

През уикенда ЛА Галакси победи Ню Йорк Ред Булс с 2:1 във финала на плейофите на МЛС, като по този начин вдигна рекордната шеста титла от шампионата. Джоузеф Пейнтсил и Деян Йовелич подпечатаха успеха с два бързи гола в 9-а и 13-а минута.

FINALLY he's done it! Marco Reus won his FIRST league title after conquering the MLS Cup with LA Galaxy 🏆 pic.twitter.com/ogAruMvRBy