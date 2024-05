За сбогуване: Звезда на Дортмунд купи над 24 000 бири на най-верните фенове

Ройс изигра последния си мач за Дортмунд на стадион „Сигнал Идуна Парк“ вчера. Той се отчете с гол и асистенция при победата с 4:0 над тима на Дармщад. След последния съдийски сигнал пък ветеранът реши да зарадва най-верните привърженици на тима и по този начин да им се отблагодари за подкрепата в последните 12 години.

“Thanks for everything! Farewell beer on me :) Your Marco” After scoring one goal and setting up another, Marco Reus paid for post-match beers behind the Südtribüne after his final Borussia Dortmund home game this afternoon 🍻 via @Sky_Marlon89 #BVB pic.twitter.com/VlpVnOhGj6

Марко Ройс почерпи всички фенове намиращите се на Южната трибуна, позната още като „Жълтата стена“ с бира. Германецът е платил за това удоволствие 120 270.50 евро. Цената на една бира на „Сигнал Идуна Парк“ е 4,90 евро. Това означава, че халфът е закупил общо 24 545 бири за привържениците намиращи се на легендарната трибуна.

Marco Reus treats the entire Südtribüne to free beer! Reus: "Thanks for everything! The farewell beer is on me :-) Yours, Marco."



Reus: "The action had been planned for a while. Carsten Cramer did a great job implementing it."



Reus is paying the bill himself. The free beer is… pic.twitter.com/neO5CfwZr6