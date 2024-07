"Misstiano Penaldo": BBC се подигра с Роналдо

Португалската легенда Кристиано Роналдо показа всичките си емоции на терена по време на мача на "мореплавателите" със Словения от 1/8-финалите на Евро 2024. Дори на 39 години Роналдо, който е покорил почти всички футболни върхове, не спира да показва завидна страст към играта. Пропуснатата дузпа в 105-тата минута на продълженията предизвика сълзи в очите на капитана, който почувства огромна вина.

Съотборниците на Кристиано Роналдо, повечето от които са израснали, наблюдавайки играта му, утешиха своя капитан, а накрая всичко завърши с усмивка за Португалия, които спечелиха след дузпи. Роналдо успя да се поправи, като отбеляза първата успешна за "мореплавателите". Най-известната британска телевизия BBC обаче нарочи Роналдо, като по време на анализа след края на мача се подигра с легендарния португалец, наричайки го "Misstiano Penaldo" ("miss" - пропуск; "penalty" - дузпа).

BBC Sport had 'Misstiano Penaldo' written on screen during their analysis of Cristiano Ronaldo's penalty miss 👀🫣 pic.twitter.com/PMAn8TXr65