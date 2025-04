Ливърпул с шампионска победа във Висшата лига, изгонен от Юнайтед няма спирка

Ливърпул постигна минимален успех с 1:0 над Евертън в градско дерби от 30-ия кръг на Висшата лига. На "Анфийлд" единственото попадение в срещата реализира Диого Жота в 57-ата минута. С победата, която попада в категорията на т.нар. "шампионски" - трудна, но важна по пътя към титлата, мърсисайдци покачиха преднината си пред Арсенал на върха в класирането до 12 точки - 73 срещу 61 пункта.

В друг двубой Астън Вила разгроми с 3:0 Брайтън като гост. Подвизаващият се под наем от Манчестър Юнайтед - Маркъс Рашфорд, откри резултата в 51-вата минута с третото си попадение в последните два мача на "виненочервените". Той се разписа два пъти и при елиминирането на Престън с 3:0 от ФА Къп.

ОЩЕ: Официално: Голяма промяна във Висшата лига е факт

В 78-ата минута Роджърс, който подаде на Рашфорд, записа още една асистенция на сметката си, материализирана от Марко Асенсио. Крайното 3:0 оформи Дониел Мален чак в 10-ата минута на добавеното време. Астън Вила е седми с 48 точки – една повече от осмия Брайтън.

Three goals in last two games for Marcus Rashford 😤 pic.twitter.com/GUP4BZFERS