Барса си спести мъките на Реал, чака ни Ел Класико на финала! Милан и Интер с дежавю

Барселона е втория финалист в турнира за Купата на краля. Каталунският гранд елиминира с общ резултат 5:4 Атлетико Мадрид. В реванша на "Сивитас Метрополитано" единственото попадение в срещата реализира Феран Торес в 27-ата минута. В двубоя за титлата "блаугранас" ще спорят с Реал Мадрид, който отстрани драматично Реал Сосиедад със същия общ резултат, но далеч по драматично.

Мачът започна с тактическо надлъгване, без 100%-ови голови положения. Все пак момчетата на Ханзи Флик доминираха, което бе материализирано в 27-ата минута. Ямал изведе по хубав начин Торес сам срещу вратаря, а 25-годишният испанец технично откри резултата. Малко по-късно вратарят Хуан Мусо спаси опасен изстрел на Рафиня.

🚨 FULL TIME!!!!!!!!!! 🚨 INTO THE COPA DEL REY FINAL! pic.twitter.com/Dy4GOTQdaX

През втората част Сьорлот пропиля добър шанс, а при друга ситуация попадението му бе отменено заради засада. Най-добрата възможност за Барселона пък отново бе пред Рафиня, който не съумя да се разпише. До последния съдийски сигнал "лос кулес" удържаха "дюшекчиите", за да си осигурят финал срещу Реал Мадрид.

Малко по-рано пък Милан и Интер завършиха наравно 1:1 на „Джузепе Меаца“ в първото Дерби дела Мадонина от полуфиналите за Купата на Италия. Двата отбора повториха крайния резултат от последната си среща в Серия А на 2 февруари. Тами Ейбрахам даде аванс на „росонерите“ в 47-ата минута, но в 67-ата Хакан Чалханоолу възстанови паритета. Реваншът е на 23 април.

Nothing to separate the Milan giants in the first leg 👀⚖️ pic.twitter.com/XwCWXdqen7