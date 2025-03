Моуриньо пак избухна срещу съдиите! Притеснява се Фенербахче да не страда заради него

Старши треньорът на Фенербахче Жозе Моуриньо говори на пресконференция по повод драматичното отпадане на "жълтите канарчета" от Лига Европа. Истанбулският гранд загуби от Глазгоу Рейнджърс след изпълнение на дузпи, а Специалния изрази своите претенции към съдийската бригада. Португалският наставник се надява действията на реферите да не са лична атака към него загубения финал в Лига Европа с Рома през 2023 година.

"Категорично бяхме по-добрият отбор. В първия мач грешихме и заслужавахме да загубим, но ако трябва да съм честен, днес бяхме по-добри и направихме всичко по силите си, за да спечелим. Съдията и ВАР решиха, че трябва да се стигне до дузпи, където пропуснахме три пъти. Но моят отбор заслужава всичко най-добро от мен, от привържениците и от Турция като страна. Все пак бяхме последният останал турски отбор. Тъжен съм, че няма да можем да гоним класиране за финала", каза Моу след отпадането на Фенербахче от Лига Европа.

