На Евро 2024: Част от играчите скочили на Спалети, други нарочили съотборник за доносник

Сериозен скандал се е разразил в националния отбор на Италия по време на Европейското първенство по футбол. Както е известно, „скуадрата“ се представи много слабо по време на турнира, като първо излезе трудно от своята група, а след това отпадна безславно на 1/8-финалите след загуба от Швейцария.

Италианският вестник „La Republbica“ съобщи, че играчите на „скуадра адзура“ са се разделили на лагери по време на Евро 2024. Едната групичка е скочила на селекционера Лучано Спалети, тъй като футболистите не са били доволни от проведената подготовка за турнира, схемата на игра и стила, който Италия практикува.

