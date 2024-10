Наполи премина и през Милан за 10-и мач без загуба и солиден аванс на върха в Серия А

Наполи постигна ценна победа над Милан с 2:0 при визитата си на „Джузепе Меаца“ в дербито от десетия кръг на Серия "А". Ромелу Лукаку изведе "партенопейците" напред още в петата минута, а 120 секунди преди почивката Хвича Кварацхелия удвои аванса на тима си. Гол на Алваро Мората през втората част бе отменен заради засада.

"Небесносините" записаха десети мач без загуба във всички турнири и събраха 25 точки, които им отреждат категорично първо място в класирането със седем пред втория Интер. "Нерадзурите" обаче са с двубой по-малко. "Росонерите" от своя страна заемат осмата позиция с 14 пункта.

ОЩЕ: Пълна лудница в Дерби Д'Италия! Интер и Ювентус сътвориха голово шоу, Йълдъз заблестя

Възпитаниците на Антонио Конте стартираха прекрасно срещата. В петата минута Замбо Англиса намери Лукаку, който с премерен удар по земя преодоля Майк Менян за 1:0. Домакините опитаха да отговорят. Чуквуезе, Емерсон, Окафор и Лофтъс-Чийк се разминаха с попадения. В 43-тата минута под светлината на прожекторите попадна Кварацхелия.

Крузинското крило овладя пас, влезе навътре и отправи страхотен изстрел за 2:0. В началото на втората част Мората прати топката във вратата на Наполи. ВАР обаче се намеси и отмени гола заради засада. Скот Мактоминей и Лукаку не съумяха да материализират изгодни възможности за "партенопейците", докато опитите на резервите Пулишич и Леао не се увенчаха с успех.

ОЩЕ: Фиорентина смачка Рома за 7-и пореден мач без загуба! ПСЖ гази в Лига 1

Napoli lead Serie A by 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐍 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒 after a HUGE victory at the San Siro 🩵🇮🇹 pic.twitter.com/cKzhD0Y1op