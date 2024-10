Пълна лудница в Дерби Д'Италия! Интер и Ювентус сътвориха голово шоу, Йълдъз заблестя

Голямото Дерби Д'Италия се превърна във футболен спектакъл! Интер и Ювентус завършиха 4:4 на "Сан Сиро" в двубой от деветия кръг на Серия А. Сблъсъкът премина през куп обрати и бе белязан от шоуто на Кенан Йълдъз. Турският талант се появи на терена от скамейката при резултат 4:2 за "нерадзурите" и реализира две попадения, с които оформи крайното равенство. Отборът на Симоне Индзаги остава на второто място с 18 точки, а "бианконерите" са трети със 17 пункта.

Головото шоу започна четвърт час след първия съдийски сигнал, когато домакините получиха правото да изпълнят дузпа за нарушение на Данило срещу Маркъс Тюрам. Зад топката застана Пьотр Желински и не сбърка за 1:0. Само пет минути по-късно Душан Влахович засече пас на Маккени и изравни.

В средата на полувремето пълният обрат бе факт. Франсиско Консейсао намери по прекрасен начин Тимъти Уеа, който отблизо се разписа за 2:1. "Нерадзурите" нямаха намерения да се отказват. В 35-ата минута Тюрам и Хенрих Мхитарян комбинираха, за да може арменският халф да възстанови паритета. След 120 секунди главният съдия отново посочи бялата точка. Този път за игра с ръка на Пиер Калулу.

И пак Желински се нагърби с изпълнението. И пак отбеляза 3:2. В 53-тата минута Дензъл Дъмфрис се оказа на точното място и с хубав изстрел покачи аванса на Интер. Нищо обаче не бе приключило. В 62-рата минута на терена се появи Кенан Йълдъз, чиято фамилия на български означава звезда, и заблестя. Първо той реализира за 3:4, завършвайки индивидуален рейд. В 82-рата минута пък прониза Зомер за 4:4.

