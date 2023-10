"Не плачете": Моуриньо изригна след инфарктна победа и бе изгонен (ВИДЕО)

Първото полувреме не предложи почти нищо откъм голови ситуации, но пък в 41-ата минута Монца остана в намален състав. Тогава Данило Д'Амброзио получи втори жълт картон и се прибра преждевременно под душовете на "Олимпико" в Рим.

През второто полувреме Рома сериозно се измъчи, докато стигне до попадение. В 90-ата минута Ел Шаарауи успя да вкара и да прати Жозе Моуриньо на колене в луда радост. Късно в добавеното време на мача Специалния подразни противника, а след това бе изгонен.

