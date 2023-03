Опитът си каза думата: Хърватите се поизпотиха, но надвиха Турция (ВИДЕО)

Турците стартираха изключително мотивирано и агресивно. В началните минути Дженгиз Юндер и Керем Актюркоглу се отчетоха с пропуски. Домакините съвсем заслужено отбелязаха и попадение, но то бе отменено заради засада. Противно на логичното в 20-ата минута футболистът на Челси Ковачич откри резултата с безкомпромисен удар в долния десен ъгъл.

HT | 🇹🇷 0:2 🇭🇷



The intense first half is over, with @mateokovacic8 as the star of the show!#TURCRO | #EURO2024 | #Family | #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/W2Zqat4Hs4