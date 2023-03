Уелс шокира Хърватия в края и се докопа до равенство (ВИДЕО)

По-рано в същата група: Турция надви Армения в напрегнат мач (ВИДЕО)

"Шахматистите" доминираха през по-голяма част от първите 45 минути. Модрич и Крамарич тестваха уменията на Дани Уорд, който се намеси подобаващо и в двата случая. В 26-ата минута домакините откриха резултата, но голът бе отменен заради нарушение на Ливая в хода на атаката.

Все пак играчите на Златко Далич поведоха чрез Андрей Крамарич. Нападателят се пребори за изритана топка от стража Ливакович, напредна и с удар от границата на наказателното поле реализира за 1:0. До почивката Хари Уилсън стреля опасно от пряк свободен удар, а Ковачич не уцели вратата при добра хърватска атака.

