500% мита за руски петрол и газ: Тръмп е съгласен, твърди сенатор Греъм (ВИДЕО)

Голям пробив – така сенаторът-републиканец Линдзи Греъм коментира прословутия си законопроект за вторични санкции срещу Русия. Каква е същността на законопроекта – 500% мита за държави, които купуват руски петрол и газ. Греъм изрично посочи Индия и Китай – той заяви, че 70% от петрола на Путин се купува от тези държави и те захранват военната му машина.

По думите на сенатора, той е осигурил 84 гласа в Сената за законопроекта си и това ще даде на американския президент Доналд Тръмп възможност да налага санкции. От думите на Греъм излезе, че по-твърдият първи вариант на проекта му е смекчен и езикът ще е с насоки към Тръмп какво да прави, а не със задължения – тоест, в крайна сметка ще зависи от Тръмп. Ще е още един инструмент за президента, поясни сенаторът.

Греъм заяви и, че играл голф с Тръмп и президентът на САЩ му казал, че било време да се погледне към санкции, които да ударят Русия. "След почивката през юли ще прокараме законопроекта – опитваме се да накараме Путин да седне на масата за преговори", заяви сенаторът.

