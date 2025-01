От Тбилиси до Париж: Топ трансферът в Европа е факт!

Пари Сен Жермен официално осъществи най-големия трансфер в Европа през зимния прозорец до момента! Хвича Кварацхелия вече е част от френския гранд. Грузинският флангови състезател напусна шампиона на Серия А за сезон 2022/23 Наполи, за да приеме офертата на "принцовете". Договорът му с "червено-сините" е до 2029 година. По неофициална информация крилото ще прибира около 11 милиона евро на сезон в Париж.

Кварацхелия напуска "партенопейците" след 107 мача, 30 гола и 29 асистенции. "Небесносините" ще приберат около 80 милиона евро за вече бившата си звезда. Сделката беше коментирана и от старши треньора на Наполи Антонио Конте:

"Ние спечелихме 47 точки, които са резултат на голям труд. Ако трябва да анализираме обективно и да сравним този отбор с шампионския, липсват Квара, Ким, Осимен и Зелински. Също и Марио Руи и Елмас. Всеки може да си направи сметката дали сега отборът е отслабен или по-силен", заяви бившият селекционер на Италия, цитиран от вестник "Гадзета дело Спорт".

"Сега сме различен отбор, с напускането на Кварацхелия сме съвсем различни и трябва да работим още повече. Защото знаем, че само работата ни държи на върха и сме отборът, който най-дълго се задържа на първо място. Готови сме да посрещнем следващите 18 мача", каза още треньорът.

"Здравейте, трудно ми е, но е време да се сбогуваме. Прекарах невероятно време тук, споделихме много спомени заедно, изпитахме много невероятни емоции. Неапол беше моят дом, където се чувствах прекрасно благодарение на всеки един от вас. Пътят, през който минахме заедно, все още е в съзнанието ми и е много емоционален. Спомням си първия си гол и чувствата, които никога няма да забравя“, заяви Кварацхелия в емоционално видео в Instagram.

🚨🔴🔵 Official, confirmed. Khvicha Kvaratskhelia joins Paris Saint-Germain on €70m deal from Napoli.



Kvaratskhelia signs until June 2029. pic.twitter.com/IAxx1e1WCC