Неймар: Килиан Мбапе ревнуваше от Лео Меси, не искаше да ме споделя с друг! (ВИДЕО)

32-годишната бразилска футболна звезда Неймар гостува в подкаст, воден от легендата на "селесао", Барселона и ПСВ Айндховен - Ромарио. Бившият играч на Барселона и Пари Сен Жермен говори за престоя си на "Парк де Пренс", където заформи страховито трио с Лионел Меси и Килиан Мбапе. Ней смята, че когато 8-кратният носител на "Златната топка" се присъединил към "принцовете", Мбапе започнал да ревнува.

„Не, не е. Имахме малки проблеми с него, имахме малък спор. Не е бил дразнещ. Той беше момче в началото. Това беше ключово. Винаги съм го наричал златното момче", отговори футболистът на Ал Хилал на въпрос дали му е било трудно да се разбира с Мбапе.

👀 Neymar tells Romário: “Mbappé was not annoying! When Messi came, I think he became a little jealous…”.



“I had my things with him, we had a little fight. He was a boy that in the beginning was key, I used to call him ‘Golden Boy’, I was spoke to him, played around with him,… pic.twitter.com/sWpdU53omP