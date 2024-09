"Не ме търсете повече": Звезда от Висшата лига отряза националния отбор на Англия!

Един от най-добрите английски футболисти във Висшата лига - Бен Уайт, категорично отказва да играе за националния отбор на Англия. Това разкри временният селекционер на "трите лъва" Лий Карсли, като уточни, че желанието на бранителя на Арсенал е дори да не му се обаждат повече.

Уайт напусна лагера на националния отбор на Англия преди Мондиал 2022 в Катар. Тогава бе съобщено, че защитникът напуска лагера поради "лични причини" и няма да се завърне за Световното първенство. Оттогава обаче изминаха две години и Уайт продължава да отказва да играе за Англия.

"Не съм планирал да говоря с Бен Уайт. Уайт помоли да не бъде търсен. Не водим разговори, това е негово решение", заяви Карсли пред репортери, попитан за казуса с бранителя, който на няколко пъти получава повиквателни в последните години, но ги отклонява.

В социалните мрежи някои критикуват Уайт за това, че отказва да играе за националния отбор, докато други са на мнението, че защитникът има основателна причина да не иска да се състезава за Англия. Бен Уайт има само четири мача за националния отбор, докато за Арсенал има над 100 мача.

