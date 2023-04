Пеп Гуардиола: Не са ме уволнили, защото Манчестър Сити побеждава (ВИДЕО)

"Резултатите са основното, но най-важно е дали планът работи. В Англия, когато бях по-млад, винаги имаха традицията да държат мениджърите повече. Днес, с различни собственици и много натиск и много инвестиции, това може би е разбираемо. Във всеки клуба има много голям натиск. Хората вярват в промяната и в това, че могат да бъдат по-добри. Това работи само понякога. Всички мениджъри знаят добре", коментира специалистът, цитиран от ДПА.

ОЩЕ: ВИДЕО: Как Чоло Симеоне унижи Бакеро пред погледа на Пеп Гуардиола

До момента 12 наставници бяха уволнени от отборите на Острова през настоящата кампания. "Ще ви кажа една тайна: ние печелим мачовете ни, затова не ме уволняват. Ако беше обратното, щях да бъда уволнен. Не е защото косата ми е по-хубава от на останалите. Побеждавахме в много мачове през всичките тези години", сподели Гуардиола по казуса в типичен за него стил.

Pep Guardiola reveals his secret to never getting sacked 😅 pic.twitter.com/sQ1jHdktn5

В събота шампионите ще се изправят срещу Саутхямптън, а нападателят Ерлинг Холанд ще се завърне в игра за "гражданите" след претърпяната контузия в слабините. Сити се намира на второ място в класирането, като изостава с 8 точки след лидера Арсенал, но има един изигран двубой по-малко в сравнение с "арилеристите".

"Ако загубим точки, Арсенал ще стане шампион предварително. Ако ние спечелим, можем да станем шампиони в последния ден от кампанията. Свикнали сме, така че не е проблем", каза още испанският специалист пред медиите.

🗣️ “If we drop points, Arsenal will be champions.”



Pep Guardiola says Manchester City need to win EVERY remaining game this season to win the Premier League. pic.twitter.com/k5VvXI1aeB