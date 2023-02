ВИДЕО: Когато Чоло Симеоне унижи легенда на Барса и сам се аплодира

Три победи за Пеп Гуардиола, един успех за Симеоне и едно равенство - това говорят числата за съперничеството между двамата специалисти. Те са поддръжници на коренно различни философии, но целта винаги е една и съща - първото място. Освен това имат една значителна прилика - несъмнено са направили фантастични кариери като наставници, които често ни карат да забравяме, че са били и невероятни футболисти.

1995 | Diego Simeone vs Pep Guardiola. Two of the greatest football managers right now, were opponents during 90's in the football field. pic.twitter.com/1YZVY1q4Cj