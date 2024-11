По позната схема: Арсенал пробва да отмъкне обещаващ талант от Реал Мадрид

Арсенал ще опита да отмъкне един от най-обещаващите млади таланти на Реал Мадрид. Става въпрос за 19-годишния национал на Турция Арда Гюлер. Това съобщиха медиите в Испания. Според информациите „топчиите“ ще пробват да вземат офанзивния халф по позната схема.

Арсенал иска да привлече Арда Гюлер под наем от Реал Мадрид, а в договора между двата клуба да има клауза за неговото откупуване. По същия начин лондончани взеха норвежеца Мартин Йодегор през 2021 година. Все още обаче не е ясно дали ръководството на „кралете“ ще се съгласи на подобна сделка.

Arsenal Transfer Rumors 👀



Real Madrid's teenage star Arda Guler could make a move to Arsenal after struggling to earn game time under Carlo Ancelotti this season. (Fichajes - Spain)



Arsenal will refuse to let William Saliba leave the club, despite interest from Real Madrid.… pic.twitter.com/hLlB9qKJrl