Почина двукратен европейски първенец, който е пренаписал историята на родината си

Бившият футболист на Ливърпул, Челси, Рексъм и националния отбор на Уелс Джоуи Джоунс е починал на 70-годишна възраст. Скръбната вест съобщиха мърсисайдци в официалните си канали. Бранителят има 100 мача за "червените" в едни от най-силните години на клуба. Печели два пъти Купата на европейските шампиони, Купата на УЕФА и титлата в страната. Той е и първият уелсец, качвал се на европейския футболен връх.

“Футболен клуб Ливърпул е дълбоко натъжен от кончината на Джоуи Джоунс. Мислите на всички в Ливърпул са със семейсвото и приятели на Джоуи в този тъжен момент”, написаха шампионите на Англия. Джоуи Джоунс има 72 мача за националния отбор на страната, като кариерата му стартира и завършва в Рексъм. Освен в Ливърпул е носил екипите на Челси и на Хъдърсфийлд.

We are deeply saddened by the passing of Joey Jones, aged 70.