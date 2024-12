Потвърдено: Ливърпул предложи нови договори на Салах, Ван Дайк и Александър-Арнолд

Английският гранд Ливърпул вече има отправени предложения за нови договори и към трите си звезди Мохамед Салах, Върджил ван Дайк и Трент Александър-Арнолд. Това съобщава уважаваният британски журналист Дейвид Орнстийн от авторитетното издание The Athletic. Най-актуалната новина разбира се е офертата към Салах, която се забави извънредно дълго.

От началото на сезона Салах на няколко пъти алармираше, че вероятно играе последния си сезон на "Анфийлд", тъй като не получава предложение от Ливърпул. В неделя обаче Дейвид Орнстийн съобщи, че мърсисайдци са направили предложение за нов договор на египтянина, но и не потвърди информациите на Mirror, че Салах вече е подписал 2-годишен контракт до 2026-а.

Още: Марко Ройс счупи проклятието и най-накрая стана шампион, след като напусна Дортмунд

Журналистът на The Athletic написа, че е представено ново споразумение на Салах, а информацията идва от множество източници, запознати с процеса, които говорят при условие за анонимност. Орнстийн подчерта, че на този етап няма сключено споразумение, нито пък двете страни са близо до такова, като няма сигурност, че Салах ще приеме офертата.

В подобна ситуация са и Върджил ван Дайк и Трент Александър-Арнолд, които също са получили предложения от клуба, а разговорите между засегнатите страни продължават. Очаква се преговорите с тримата футболисти да отнемат време, което не работи в полза на Ливърпул, тъй като от 1 януари въпросните играчи ще са свободни да подпишат предварителен договор с друг отбор.

Междувременно стана ясно, че в Ливърпул се интересуват от талантливо крило, което може да им струва рекордна сума.

🚨 Liverpool make opening contract offer to Mohamed Salah. Does not mean agreement done or close (any outcome expected to take time) but Salah, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold have all now received proposals + talks with #LFC ongoing @TheAthleticFC https://t.co/9pxoQ3jWEv