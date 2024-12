Информация от доказал се източник: Мохамед Салах остава в Ливърпул!

Суперзвездата на Ливърпул Мохамед Салах се съгласи да остане на "Анфийлд" за още 2 години, разкрива британското издание Mirror. Според информациите, египетският национал е стигнал до споразумение с ръководството на "червените", като с новия контракт той ще остане в клуба поне до лятото на 2026 година.

В последните дни се заговори, че Салах е близо до подновяване на договора си, но сега информацията идва от доказал се източник на Острова. Материалът за Mirror е подготвен от редактора на вестника Джон Ричардсън. Той бе журналистът, който пръв разкри за предишното подновяване на договора на Салах с Ливърпул.

