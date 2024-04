Преди 28 години: Греъм Сунес заби знаме на Галатасарай на стадиона на Фенербахче (ВИДЕО)

Шотландският специалист поема Галатасарай през 1995-а - година след раздялата си с Ливърпул. Той остава в турския тим до 1996 година, като именно тогава печели и Купата на Турция. Първата среща завършва с победа с 1:0 за Галатасарай, а в реванша Фенербахче печели с 1:0 в редовното време и вкарва мача в продължения.

В 116-ата минута на продълженията на финала Галатасарай вкарва втори гол, за да разочарова домакинските привърженици. След последния съдийски сигнал Греъм Сунес взима флаг на Галатасарай и се затичва към центъра на игрището, където победоносно забива флага на стадиона на Фенербахче.

Галатасарай е 18-кратен победител в Купата на Турция - рекордьор по спечелени трофеи в надпреварата. Фенербахче пък има 7 трофея, както и 11 загубени финала. А най-болезненият навярно е този срещу Галата от сезон 1995/1996. Припомнете си историческия миг за Греъм Сунес и Галатасарай във видеото:

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿😳 28 YEARS AGO TODAY: Graeme Souness stuck a Galatasaray flag in the middle of Fenerbahçe's pitch after beating them in the Turkish cup final!



One of the craziest football moves. 🔴🟡🇹🇷 pic.twitter.com/kCMlXT5iRg