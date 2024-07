"Прероденият Марадона" привлече интереса на английски грандове

Италианският централен защитник Рикардо Калафиори привлече интереса на редица големи клубове, сред които английските грандове Арсенал и Челси. Въпреки ранното отпадане на "Скуадра Адзура" младият централен бранител впечатли със своите изяви на Европейското по футбол в Германия.

"Сините" от Лондон и "артилеристите" са се свързали с ръководството на Болоня и са проучили условията на сделката, според които бившият отбор на Калафиори - Базел, ще получи почти 50% от трансферната сума. В същото време защитникът е обект на интерес и от Ювентус, но предпочитанията на "хрътките" са за продажба в чужбина, съобщава трансферното гуру Фабрицио Романо.

ОЩЕ: „Трите котенца“ и "отзад катеначо, отпред Бате Начо“: Бутат ли фаворитите на ЕВРО 2024? (ВИДЕО)

