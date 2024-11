Раздялата е близо: Манчестър Сити набеляза наследник на Гурадиола

Договорът на Пеп Гуардиола с Манчетър Сити изтича в края на настоящия сезон и все още има известни съмнения дали той ще удължи престоя си на "Етихад". В деветте си години начело 53-годишният специалист спечели всичко, което може да се спечели. А евентуално удължаване на контракта му в Манчестър изглежда все по-малко вероятно, като той неведнъж е споделял желанието си някой ден да води национален отбор.

Според източници на Острова, от ръководството на Сити са изготвили списък с потенциални кандидати за наследник на Гуардиола в случай, че испанецът реши да напусне. По данни на The Athletic основният претендент за треньорския стол на "Етихад" е Шаби Алонсо. И тъй като договорът на испанеца в Байер Леверкузен изтича през 2026 г., "гражданите" смятат, че той може да бъде убеден да направи следващата стъпка в мениджърската си кариера.

🚨👑 Manchester City have shown concrete interest in Xabi #Alonso should Pep Guardiola leave #MCFC in summer!



However, Bayer 04 Leverkusen believe that Alonso will move to Real Madrid, who are currently the favorites to sign him next summer. Alonso is the preferred candidate to… pic.twitter.com/XXO6jw33Wi