Резерва избухна и спаси Арсенал срещу слабак във Висшата лига

Арсенал постигна ценен успех над Лестър Сити с 2:0 при визитата си на "Кинг Пауър Стейдиъм" в двубой от 25-ия кръг на английската Висша лига. В герой за "артилеристите" се превърна испанският полузащитник Микел Мерино, който замени Рахим Стърлинг през второто полувреме и в заключителните десет минути блесна с две попадения. След победата "топчиите" събраха 53 точки на второто място. "Лисиците" са 18-и със 17 пункта.

Възпитаниците на Рууд ван Нистелрой стартираха смело срещата. Пред тях се откри и първата по-сериозна ситуация. В десетата минута Давид Рая се справи с удар на Ндиди. Последва период, в който гостите владееха топката, но не съумяваха да създадат нещо по-опасно. Едва в края на полувремето двата отбора си размениха по един изстрел.

