С хеттрик: Борусия тотално надигра и накара Барселона да трепери до последно в Шампионска лига

Борусия Дортмунд тотално надигра и подчини Барселона с 3:1 на „Сигнал Идуна Парк“ в реванша от 1/4-финалите на Шампионска лига. С хеттрик за "жълто-черните" блесна Серу Гираси. Въпреки слабото си представяне в този мач каталунският гранд се класира напред заради разгрома с 4:0 в първата срещата. На 1/2-финалите "блаугранас" ще премерят сили с победителя от двойката Интер - Байерн Мюнхен.

Домакините стартираха пределно мотивирани. В първите минути Кубарси и Араухо се отчетоха с ключови намеси. Малко по-късно Шчесни събори Карим Адейеми в наказателното поле и главният съдия посочи бялата точка. Гираси се нагърби с изпълнението и реализира за 1:0. В 16-ата минута попадение на Паскал Грос бе отменено заради засада.

🟡⚫️🤖 Serhou Guirassy with an hat-trick for Borussia Dortmund… making it 13 goals, 5 assists in 14 games.



Fantastic campaign. 📈