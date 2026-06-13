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САЩ знаят що е то футбол: Убедителна победа за старт на Световното първенство

13 юни 2026, 6:00 часа 466 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ знаят що е то футбол: Убедителна победа за старт на Световното първенство

Още един от домакините на 23-тото световно първенство по футбол в лицето на САЩ записа победа за старт на кампанията – при това тя е най-убедителната и резултатната на шампионата досега. Американците показаха, че вече знаят що е то футбол и надделяха над коравия отбор на Парагвай в първия си мач в група D – 4:1.

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Първият гол в мача падна още в 7-тата минута, като негов автор стана парагваският защитник Дамиан Бобадия. За негово нещастие той си заби автогол, след като американците обаче буквално накараха парагвайската защита "да върже кънките" – 1:0.

Нещастното начало за Парагвай се превърна във футболна трагедия още до почивката – в 31-вата минута и 5-тата минута от продължението на полувремето нападателят на Монако Фоларин Балогун заби още два гола, като и в двата случая той стреля от чисти позиции в наказателното поле. И при двете атаки направи впечатление скоростта и точността на високо ниво, с която американците отиграха ситуациите.

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В 73-тата минута обаче Парагвай успя да върне един гол – и то след дълъг пас на вратаря, който беше свален с глава, последва бързо подаване, което изведе сам по диагонал отляво Маурисио, който простреля американския вратар с удар по земята в далечния ляв ъгъл – 3:1. Буквално минута по-късно американците можеха пак да водят с три гола, след светкавична контраатака, но завършващият удар отиде право в парагвайския вратар, след като цялата врата беше зейнала за топката. Това все пак стана в последната секунда на мача - Джовани Рейна заби топката в далечния удар с външен фалц с десния крак за 4:1. Играта на американците определено носи обещание за знаменит сблъсък с Турция в група D.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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