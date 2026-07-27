Кабинетът "Радев":

Лавиране, което често води до задънен изход: Чавдар Стефанов за политиката на Радев към Украйна (ВИДЕО)

27 юли 2026, 15:04 часа 777 прочитания 0 коментара

“Лавиране в многопластовост, което често води до задънен изход“. Така в предаването Студио Actualno определи политиката на премиера Румен Радев към Украйна журналистът и международен анализатор Чавдар Стефанов, дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Москва: “В този смисъл от нашата външна политика може да се иска да бъде по-стабилна. А тя не е стабилна в момента. С малки изключения. Но ако говорим за Коалицията на желаещите, то е, като да приведем един пример от нашата действителност. При президентски избори кандидатът да си инициира комитет само в София, този комитет да бъде само в София, да стои само в София, да не ходи по страната и оттук по телевизии и социални мрежи да командва какво да правят и за кого да гласуват. Още: Многопластовата външна шизофрения на Радев

Вироглавство

Очевидно няма да стане, но Коалицията на желаещите е един от форматите, в които можеш свободно да разговаряш със своите колеги по различни теми. И малки, и големи, които теб интересуват, или да разбереш какво точно интересува колегите ти. Или в какви усилия се насочват в момента инициативите на Европейския съюз, на Брюксел. Най-малкото това.“

Какво означава отказът на Румен Радев да се присъединим към Коалицията?

Снимка БГНЕС

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ами нищо, освен едно вироглавство бих го нарекъл, за да покаже, че е суверенен политик. Нещо, каквото по света няма, но очевидно в България, която е страна на експериментите, като си припомним най-новата ни история, колко много експерименти имаше, все със славни личности...Още: "За Украйна трябва да сме неутрални, а за Иран - ангажирани": Според Нейнски Радев определя еднолично външната политика Това е един вид да докаже, че и той е готов да каже нещо. Сега засега нищо не е казал. Не искам да се впускам в партийните спорове, тъй като и разполагането на американски самолети на авиобазата в Безмер, предизвика спорове, предимно насочени политически. И то е свързано с тая политическа борба, която се води още преди да са изминали 100-те дни на кабинета. Доколкото да можем по-цялостно да уточним нещата, то колко остава вече, две седмици, няма и толкова.

Война, не конфликт

Доколкото разбирам, засега премиерът Радев, включително и другите около него, включително и кандидат-президенти, използват думата “конфликт“ в Украйна. Конфликт, или гражданска война дори. Но конфликт. Още: "САЩ, Китай и Русия доминират света": Радев говори за военни сблъсъци и сфери на влияниеБих им дал за пример президента на Казахстан Токаев, който не в стила на източната дипломация пряко да говори, макар и с доста заобикалки, каза на Владимир Путин на последната им среща, че войната трябва да спре, тъй като тя е необяснима. Но каза още нещо, което малцина анализатори успяха да покажат пред публика след това. Не знам защо не му обърнаха внимание. Токаев каза, че това е война между две държави. Нещо, което от Казахстан никога не се е чувало.“

Още – във видеоматериала. Още: “Той е съветски чугун”: Николай Хаджигенов обяснява завиваме ли към Москва? (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
външна политика Румен Радев Студио Actualno война Украйна
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес
" }