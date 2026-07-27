Лавиране, което често води до задънен изход: Чавдар Стефанов за политиката на Радев към Украйна (ВИДЕО)

“Лавиране в многопластовост, което често води до задънен изход“. Така в предаването Студио Actualno определи политиката на премиера Румен Радев към Украйна журналистът и международен анализатор Чавдар Стефанов, дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Москва: “В този смисъл от нашата външна политика може да се иска да бъде по-стабилна. А тя не е стабилна в момента. С малки изключения. Но ако говорим за Коалицията на желаещите, то е, като да приведем един пример от нашата действителност. При президентски избори кандидатът да си инициира комитет само в София, този комитет да бъде само в София, да стои само в София, да не ходи по страната и оттук по телевизии и социални мрежи да командва какво да правят и за кого да гласуват. Още: Многопластовата външна шизофрения на Радев

Вироглавство

Очевидно няма да стане, но Коалицията на желаещите е един от форматите, в които можеш свободно да разговаряш със своите колеги по различни теми. И малки, и големи, които теб интересуват, или да разбереш какво точно интересува колегите ти. Или в какви усилия се насочват в момента инициативите на Европейския съюз, на Брюксел. Най-малкото това.“

Какво означава отказът на Румен Радев да се присъединим към Коалицията?

Снимка БГНЕС

“Ами нищо, освен едно вироглавство бих го нарекъл, за да покаже, че е суверенен политик. Нещо, каквото по света няма, но очевидно в България, която е страна на експериментите, като си припомним най-новата ни история, колко много експерименти имаше, все със славни личности...Още: "За Украйна трябва да сме неутрални, а за Иран - ангажирани": Според Нейнски Радев определя еднолично външната политика Това е един вид да докаже, че и той е готов да каже нещо. Сега засега нищо не е казал. Не искам да се впускам в партийните спорове, тъй като и разполагането на американски самолети на авиобазата в Безмер, предизвика спорове, предимно насочени политически. И то е свързано с тая политическа борба, която се води още преди да са изминали 100-те дни на кабинета. Доколкото да можем по-цялостно да уточним нещата, то колко остава вече, две седмици, няма и толкова.

Война, не конфликт

Доколкото разбирам, засега премиерът Радев, включително и другите около него, включително и кандидат-президенти, използват думата “конфликт“ в Украйна. Конфликт, или гражданска война дори. Но конфликт. Още: "САЩ, Китай и Русия доминират света": Радев говори за военни сблъсъци и сфери на влияниеБих им дал за пример президента на Казахстан Токаев, който не в стила на източната дипломация пряко да говори, макар и с доста заобикалки, каза на Владимир Путин на последната им среща, че войната трябва да спре, тъй като тя е необяснима. Но каза още нещо, което малцина анализатори успяха да покажат пред публика след това. Не знам защо не му обърнаха внимание. Токаев каза, че това е война между две държави. Нещо, което от Казахстан никога не се е чувало.“

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