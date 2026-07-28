Екологична заплаха: Откриха километрични нефтени петна в Азовско море

Сателитът Sentinel-1C е засекал две нефтени петна в приливните равнини Ахтарск в Азовско море, едното от които се намира в непосредствена близост до кораб. По-голямото петно ​​обхваща приблизително 4,7 квадратни километра. Второто петно , разположено по-на юг и обхващащо площ от приблизително 1,84 квадратни километра, може да съответства на по-стар разлив, пише френският вестник Le Monde.

Наличието на основното нефтено петно ​​близо до кораба може да показва изтичане на петролни продукти или изпускане на замърсена вода. Едно радарно изображение обаче е недостатъчно, за да се установи окончателно източникът на замърсяването или естеството на инцидента.

Ахтарските лимани отдавна се използват от Русия като относително защитена зона за хвърляне на котва и временно убежище на граждански и спомагателни кораби, включително кораби, принадлежащи към сенчестият флот.

Отдавна руската окупация и военни действия систематично унищожават природната среда на региона на Азовско море. Значителна част от крайбрежната зона се използва като военна тилова инфраструктура. Околната среда е под пагубното влияние на обстрели, пожари, неконтролирано изхвърляне на отпадъци и лошо управление от страна на окупационната администрация. ОЩЕ: Близо 200 кораба вече са поразени в украинската операция в Черно и Азовско море. Компилация от ударите по Wildberries (ВИДЕО)

Колко е замърсената площ?

Сателитни снимки от американската компания Planet Labs, анализирани от Greenpeace Central and Eastern Europe, разкриват появата на няколко нефтени петна в Азовско море, съобщава независимата руска разследваща медия The Insider.

Изображенията, направени на 11 и 12 юли, показват горящ петролен танкер и най-малко три големи петна. До 14 юли замърсената площ е достигнала приблизително 100 квадратни километра, според Greenpeace. ОЩЕ: Русия унищожава Азовско море