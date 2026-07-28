Екологична заплаха: Откриха километрични нефтени петна в Азовско море

Сателитът Sentinel-1C е засекал две нефтени петна в приливните равнини Ахтарск в Азовско море, едното от които се намира в непосредствена близост до кораб. По-голямото петно обхваща приблизително 4,7 квадратни километра. Второто петно , разположено по-на юг и обхващащо площ от приблизително 1,84 квадратни километра, може да съответства на по-стар разлив, пише френският вестник Le Monde.
Наличието на основното нефтено петно близо до кораба може да показва изтичане на петролни продукти или изпускане на замърсена вода. Едно радарно изображение обаче е недостатъчно, за да се установи окончателно източникът на замърсяването или естеството на инцидента.
Ахтарските лимани отдавна се използват от Русия като относително защитена зона за хвърляне на котва и временно убежище на граждански и спомагателни кораби, включително кораби, принадлежащи към сенчестият флот.
Отдавна руската окупация и военни действия систематично унищожават природната среда на региона на Азовско море. Значителна част от крайбрежната зона се използва като военна тилова инфраструктура. Околната среда е под пагубното влияние на обстрели, пожари, неконтролирано изхвърляне на отпадъци и лошо управление от страна на окупационната администрация. ОЩЕ: Близо 200 кораба вече са поразени в украинската операция в Черно и Азовско море. Компилация от ударите по Wildberries (ВИДЕО)
Колко е замърсената площ?
Сателитни снимки от американската компания Planet Labs, анализирани от Greenpeace Central and Eastern Europe, разкриват появата на няколко нефтени петна в Азовско море, съобщава независимата руска разследваща медия The Insider.
Изображенията, направени на 11 и 12 юли, показват горящ петролен танкер и най-малко три големи петна. До 14 юли замърсената площ е достигнала приблизително 100 квадратни километра, според Greenpeace. ОЩЕ: Русия унищожава Азовско море