Кабинетът "Радев":

Илияна Йотова хвърли топката в двора на Радев: Арман Бабикян в Студио Actualno (ВИДЕО)

27 юли 2026, 17:32 часа 622 прочитания 0 коментара

Тя имаше най-малка нужда да се кандидатира първа, защото е абсолютно известна, титуляр е на поста. Нямаше никаква необходимост най-рано да се включва в борбата, освен една - да накара двоумящия се Румен Радев да я подкрепи. Защото до този момент видима подкрепа от страна на Прогресивна България нямаше. 

Това каза журналистът и ПР експерт Арман Бабикян в предаването "Студио Actualno" по повод официалното изявление на президента Илияна Йотова, че ще се кандидатира за поста на предстоящите президентски избори. 

По думите на експерта, президентът Йотова е "решила да хвърли топката в двора на Радев", за да постави под въпрос неговата подкрепа. 

"Тя със сигурност има необходимост от тези милион и четиристотин хиляди гласа, които Радев демонстрира по време на последните избори. Всеки кандидат за президент би имал нужда от тях", каза Бабикян. 

Според него, в България не управляват "идеали", каквито хората са смятали, че има преди 89-та година в страната и през първите години от демокрацията. 

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"Преди имаше мощна пропагандна машина, която обясняваше, че другарят Живков е идеал. После имаше такава реплика на Живков, в лицето на Борисов, където 15 години ни обясняваха, че това е човекът на народа. Не мисля, че човек като Гюров се стреми към такъв модел на поведение...Гюров каза нещо много сериозно, което мина между капките, но това е нормално, защото има три месеца. Той каза, че решението е тежко и сериозно, не просто защото се страхува дали да се кандидатира или не, а защото това е начало на път, който ще има значение за България в следващите 5-10 години", обясни експертът. 

След кандидатурата на президента Йотова, спекулациите за останалите кандидати станаха все по-обсъждани в публичното пространство. На официален брифинг, лидерът на БСП Крум Зарков заяви, че партията подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова за президент и я поздрави за нейния кураж. 

Пред водещия Мирослав Димитров, Арман Бабикян заяви, че за предстоящите президентски избори всяко едно действие на кандидатите ще бъде от значение. 

"Всичко има значение - поведението, рекламата, персоналната комуникация, посланията. Една кампания е сложен конгломерат от действия и затова не можем да се фиксираме само в едно нещо. Имаме много примери на хора в България, които имат огромни мнозинства, всичко е в ръцете им, парите са в ръцете им, службите са в ръцете им - и се сгромолясват", каза той. 

Повече по темата - вижте в интервюто. 

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Президентски избори Илияна Йотова Арман Бабикян Студио Actualno
Мирослав Димитров
Мирослав Димитров Редактор
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