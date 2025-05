Шаби Алонсо постави важно условие на шефовете на Реал Мадрид - свързано е с Лука Модрич

Новият треньор на Реал Мадрид Шаби Алонсо е поставил условие на ръководството на клуба, което е свързано с 39-годишния полузащитник на „кралете“ Лука Модрич. Това съобщиха медиите в Испания. Според информациите младият специалист е поискал от шефовете да подновят договора на хърватския ветеран за поне още един сезон. Както е известно, настоящият контракт на опитния халф изтича в края на юни тази година.

Шаби Алонсо е бил категоричен пред ръководството на Реал Мадрид, че Модрич трябва да остане на стадион „Сантяго Бернабеу“. Испанският специалист е на мнение, че полузащитникът може да помогне на отбора с големия си опит на терена, а това е от изключителна важност за Реал Мадрид, които през този сезон претърпяха сериозен крах на всички фронтове. Затова и Алонсо иска Модрич да получи предложение за нов договор.

🚨 Xabi Alonso has asked Real Madrid to renew Luka Modrić for 1 final season as a personal request. It's expected he will stay with the club now.



(Source: @RadioMARCA) pic.twitter.com/30yVI2b4vo