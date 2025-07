САЩ: Пращаме допълнителни оръжия за отбрана на Украйна (ВИДЕО)

"По указание на президента Тръмп, Министерството на отбраната изпраща допълнителни отбранителни оръжия в Украйна, за да гарантира, че украинците могат да се защитават, докато ние работим за осигуряване на траен мир и спиране на убийствата. Нашата рамка, според която президентът на САЩ (POTUS) може да оценява военните доставки по целия свят, остава в сила и е неразделна част от нашите приоритети за отбрана "Америка на първо място". Това съобщение се появи на официалния сайт на Пентагона в ранните часове на 8 юли, съответно в края на деня 7 юли източно стандартно американско време.

Съобщението на Пентагона моментално беше подето от украинските военни телеграм канали. Изявлението идва, след като точно Пентагонът спря ключови оръжейни доставки и то след като оръжията бяха буквално на прага на Украйна, в Полша. Сред спрените оръжия бяха 30 ракети-прехващачи PAC-3 за ПВО системите Patriot - припомнете си ОЩЕ: За трети път: Военният министър на Тръмп саботира Украйна по темата "оръжия"

Малко преди да стане ясно това, Тръмп беше изрично коментира, че Украйна трябва да може да се защити, защото "те са удряни много силно, толкова много хора умират в тази бъркотия". Американският президент каза, че САЩ трябва да пратят оръжия за отбрана на Украйна:

U.S. President Trump: “We are going to send some more weapons [to Ukraine], we have to, they have to be able to defend themselves — they are getting hit very hard now, they are getting hit very hard. We are going to have to send more weapons, defensive weapons — primarily, but… pic.twitter.com/jIcKl7OJtW — OSINTdefender (@sentdefender) July 8, 2025

Отделно, президентът на САЩ за пореден път се "отблагодари" на Иран как предупредили по коя американска военна база ще стрелят, както и кога, а Съединените щати свалили 14 от 14 ракети. "Оценявам, че ни предупредиха, че стрелят", повтори той:

Trump:



The Iranians told us they were coming and where they were and what time they were coming and they said if you would like to have a different time, we will do that. That's respectful when they do that. I appreciate that they did that. There was no surprise. pic.twitter.com/MY0CaOF67g — Clash Report (@clashreport) July 8, 2025

Преди Тръмп да изрече ключовите думи, говорителят на Белия дом Каролайн Левит отрече, че оръжжията за Украйна са спрени заради решение на Тръмп или заради едностранно решение на Пентагона, без одобрение от Тръмп. Левит повтори официалната версия - било пауза за ревизия, да се видили запасите от оръжия и се отнасяло за всички съюзници и партньори на САЩ, които получавали оръжие от Америка. "Стандартна ревизия, пауза", настоя Левит. А The Wall Street Journal публикува материал, според който в последния телефонен разговор между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, държавният глава на САЩ уверил украинския си колега, че не е взел той решението за "паузата" в американските оръжейни доставки за Украйна. Тръмп казал на Зеленски, че наредил ревизия на оръжейните запаси на САЩ, след като Съединените щати бомбардираха трите най-важни ирански ядрени обекта. Така той е намекнал, че спирането е направено едностранно от военния министър на САЩ Пийт Хегсет и/или от Пентагона: Любимец на Тръмп го изложи за Иран и забърка каша с оръжието за Украйна. Последствия за фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Trump’s team denies that halting weapon shipments to Ukraine was a presidential decision. White House Press Secretary Karoline Leavitt clarified it’s part of a routine Pentagon review of all U.S. military aid programs.



Doubt. pic.twitter.com/wlG0PEjaNZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 7, 2025