Скандално: Фен атакува съотборник на Бензема с камшик (ВИДЕО)

Отборът на Ал Итихад, в който играе и носителят на "Златната топка" Карим Бензема, загуби битката за трофея от Ал Хилал с резултат 1:4. Това вбеси привърженик на Ал Итихад до такава степен, че да извади камшик и да атакува Хамдала.

Въпросният фен повика Хамдала, за да го атакува словесно. Това ядоса самия футболист, който поля привърженика с вода. В този момент запалянкото извади камшик и започна да налага играча, което покачи сериозно напрежението, а двамата трябваше да бъдат разтървани.

Вижте скандалната ситуация във видеото:

A spectator attacked Al Ittihad player Abderrazak Hamdallah with a whip during a confrontation after the team’s Saudi Super Cup final defeat to Al Hilal. Video shows the striker being assaulted after throwing water at the fan. pic.twitter.com/l7xMWCSAVV