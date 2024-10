Скандалът със "Златната топка" лиши Винисиус от 7-цифрена сума

Звездата на Реал Мадрид - Винисиус Жуниор, се класира на второ място в съревнованието за "Златната топка" за 2024 година. Церемонията бе белязана от бойкота на Реал Мадрид, защото "кралете" бяха разбрали, че техният нападател няма да грабне приза, чийто носител стана Родри. Освен всичко се появи информация, според която бразилецът ще остане и без 7-цифрен бонус.

Според Globo при последното подновяване на договора си Вини се е подписал под клауза, която гласи, че спечелването на Златната топка би довело до около 1,1 млн. долара бонуси. Контрактът е подобен на този на бившия нападател на Реал Мадрид Карим Бензема, който спечели най-ценната индивидуална награда през 2022 г., докато играеше за „лос бланкос“.

ОЩЕ: "Златна топка 2024": Предизвестен победител, бойкот на Реал Мадрид и емоционален Стоичков

Винисиус все още може да получи други бонуси, ако грабне приза за най-добър играч на The Best FIFA Football Awards, които ще се проведат на 15 януари. Припомняме, че по-рано Actualno.com посочи критерия, заради който Вини Жуниор НЕ заслужаваше "Златната топка" (подробности четете в линка).

Vinicius Junior's Real Madrid contract also includes a bonus of €1m in case he wins the Ballon d'Or.



— @La_SER pic.twitter.com/zkhnskr7yP