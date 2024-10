"Златна топка 2024": Предизвестен победител, бойкот на Реал Мадрид и емоционален Стоичков

Родриго Ернандес Касканте е новият носител на "Златната топка"! 28-годишният испанец спечели Висшата лига с Манчестър Сити и европейската титла с "Ла Фурия", с което изпревари допълнилите топ 3 звезди на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и Джуд Белингам. В десетката влизат Дани Карвахал, Ерлинг Холанд, Килиан Мбапе, Лаутаро Мартинес, Ламин Ямал, Тони Кроос и Хари Кейн.

Родри е новият носител на "Златната топка"!

"Невероятна вечер за мен!", започна на английски Родри и продължи с благодарности на испански. "Днес е специален ден не само за мен, но и за моята страна, моето семейство. Искам да благодаря на най-важния човек за мен - на моята годеница! Не мога да повярвам, че постигам това. Благодаря на Манчестър Сити на Испания", каза още той.

"Знам, че един ден Ламин Ямал ще бъде на моето място", обърна се полузащитникът към младия талант на Барса. "Има толкова много халфове, които са заслужавали тази награда. Днес най-сетне влизаме под светлината на прожекторите", смята новият носител на "Златната топка", който призна, че като юноша е искал да се откаже от футбола.

Бойкотът на Реал Мадрид и последствията от него

Церемонията бе белязана от бойкота на Реал Мадрид, с което победата на Родри бе предизвестена. "Кралете" станаха отбор на годината, Килиан Мбапе си подели приза за голмайстор с Хари Кейн, а Карло Анчелоти заслужи трофея "Йохан Кройф", но нямаше кой да получи ценните призове. В един от куриозните моменти участие взе легендата на българския футбол Христо Стоичков, който говори емоционално за Йохан Кройф и обяви Дон Карло за №1, но специалистът не присъства в Париж.

Списък с всички победители от церемонията "Златна топка 2024"

За втора поредна година Айтана Бонмати (Барселона) спечели "Златната топка" при жените

Наградата за най-добър млад футболист - Копа, очаквано прибра Ламин Ямал.

Наградата за най-добър клуб през годината получи Реал Мадрид.

Трофеят "Герд Мюлер" за най-резултатен футболист бе разделен между двама - Хари Кейн и Килиан Мбапе. И двамата завършиха сезон 2023/24 с по 52 гола.

Наградата за най-добър вратар "Лев Яшин" грабна Емилиано Мартинес от Астън Вила.

За най-добър треньор при жените наградата "Йохан Кройф" получи Ема Хайес (Челси, САЩ).

Карло Анчелоти грабна наградата за най-добър треньор "Йохан Кройф" при мъжете.