ВАР-ът на Actualno: Скромността победи във футбола! Да живее Родри - да живее човечността

В свят на социални мрежи и интернет общуване, в свят на футболисти, получаващи милиони заплати, носещи скъпи дрехи и хвалещи се с луксозни коли, "Златната топка" спечели събирателният образ на доброто, скромността, човечността, моралът и етиката. Новият кавалер на най-престижното индивидуално отличие се казва Родриго Ернандес Касканте!

Родри няма социални мрежи, няма скъпи коли, не парадира със състояние, въпреки че е изкарал милиони от любимата си игра. Той е онзи, който не попада под светлината на прожекторите, но всъщност проектира атаките на своя отбор. Онзи примерният, който винаги загащва фланелката си преди първия съдийски сигнал - както гласи етикетът. Онзи, който гори на терена, и умира за любовта на феновете!

Да, има такива футболисти! И да, те могат да спечелят "Златната топка"! Въпреки че на 17-годишна възраст бива освободен от академията на Атлетико Мадрид заради слаби физически данни, испанецът не се отказва и достигна най-големия връх. Той бързо си намира нов клуб в лицето на Виляреал, където се доказва на най-високо ниво, но се подсигурява с план Б.

Родриго постъпва в университета на Кастилия във Факултета по бизнес администрация. Продължава да тренира всекидневно, а след сутрешните занимания отива на лекции. В студентските си години актуалният носител на "Златната топка" живее в общежитие и не говори много за футболната си кариера. Той започва да играе за мъжкия тим на "жълтата подводница", но въпреки това завършва успешно обучението си.

Rodrigo Hernández Cascante: What a player 🤩



Congratulations from the entire Atleti family for being proclaimed winner of the 2024 Ballon d’Or, Rodri! 👏👏👏



It is an honour for Atlético de Madrid, where you develop and grow as a footballer and a person, to see everything you… pic.twitter.com/lAHbumnUZc