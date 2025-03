Скръбна вест! 19-годишен футболен талант си отиде от този свят

Тъжна новина за футболния свят долетя от Португалия. 19-годишният Иван Мартинш е починал в петък сутрин. Състезателят на Оливейрензе е бил зад волана при автомобилна катастрофа близо до град Порто. Предполага се, че колата му се е преобърнала в тунела Ковело. Службите за спешна помощ са се втурнали към мястото на инцидента, но младежът трагично е загубил живота си, преди да успеят да го закарат в болница.

Втородивизионният Оливейрензе направи изявление, в което се казва: „С дълбока тъга и огромно недоумение Оливейрензе съобщава за трагичната кончина на Иван Мартинш. Играч на нашия отбор до 19 години, който стана жертва на пътнотранспортно произшествие. Иван беше много повече от играч. Той беше скромен, трудолюбив млад мъж, винаги с усмивка на лице, известен с отборния си дух и начина, по който умееше да бъде със съотборниците си - истински съотборник и приятел. Отиде си твърде рано, оставяйки огромна празнота във всички!“

