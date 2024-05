Скръбна вест! Почина емблематичен треньор във футболната история

Меноти беше хоспитализиран в продължение на един месец с диагноза тежка анемия. В началото на април специалистът беше приет в болница и малко по-късно беше опериран от флебит. Президентът на Аржентинската футболна федерация Чики Тапиа, публикува в социалната мрежа X (бивша Twitter): "Скъпи Флако, огромна болка е да се сбогувам с теб. Ти ни напусна във време, когато даваше и последни сили в националния отбор и във футбола".

Роденият на 5 ноември 1938 година в Росарио е известен като Ел Флако - Кльощавия. Той бе треньор на Атлетико Мадрид и Барселона в Испания. По време на Световно първенство през 1978-а изгря звездата на голмайстора Марио Кемпес, който вкара и на финала. Освен наставник, Сесар Луис Меноти е бивш нападател.

Той е защитавал цветовете на Росарио Сентрал, Расинг Клуб, както и за Бока Хуниорс. По-късно се присъедини към Ню Йорк Дженерълс в НАСЛ (Северноамериканската футболна лига), след което се състезава за родния клуб на "Краля" Пеле - Сантос редом със самия него, както и за Жувентуд в Бразилия.

Cesar Luis Menotti, a coach who was much more than football.



El Flaco. 🩵