Иран одобри затварянето на Ормузкия проток: Какво означава това за света?

Парламентът на Иран одобри затварянето на Ормузкия проток, въпреки че окончателното решение ще бъде взето от Висшия съвет за национална сигурност, съобщи иранската телевизия Press TV в неделя. След като САЩ нанесоха удари по три ирански военни обекта, сега всички погледи са насочени към потенциалните ответни действия на Иран. В гамата от възможности, които Иран има, вероятно най-обсъжданата е заплахата да блокира Ормузкия проток. Досега повечето експерти бяха съгласни, че Иран няма да стигне толкова далеч. Действията на САЩ в неделя изглежда промениха това.

Иранският външен министър Сейед Абас Арагчи, запитан от репортери за Ормуз, отговори просто, че "Иран разполага с различни възможности".

Какво обаче прави блокирането на Ормузкия проток толкова силна заплаха? "The Indian Express" разглежда историята, географията и икономиката в четири точки.

Проливът е тесен воден басейн, който свързва два по-големи водни басейна. Двата водни басейна, които свързва Ормузкият проток, са Персийският залив и Оманският залив, който се влива в Арабско море. Така страните около Персийския залив като Иран, Саудитска Арабия и ОАЕ, които са големи производители на петрол, зависят от Ормузкия проток, за да имат достъп до открито море. Протокът се намира в териториалните води на Иран и Оман и на него се пада голяма част от световната търговия с петрол.

Протокът не е много широк. В най-тясната си точка той е само 33 км, а ширината на корабоплавателния път в посока от и към е само 3 км. Това улеснява блокирането на пролива или атакуването на преминаващите през него кораби.

Заради нефта. Според Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA) "Потоците през Ормузкия проток през 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г. съставляват повече от една четвърт от общата световна морска търговия с петрол и около една пета от световното потребление на петрол и петролни продукти. Освен това през 2024 г. около една пета от световната търговия с втечнен природен газ също е преминала през Ормузкия проток, предимно от Катар."

Поради географското си положение Ормузкият проток няма алтернативен морски път. Така че, ако преминаването на кораби през пролива бъде нарушено, това ще има последици за търговията с петрол и втечнен природен газ в световен мащаб и цените ще се повишат. Всяко колебание в цените на петрола има низходящ ефект върху цените на много други стоки и продукти.

