Мислеше да се откаже от тениса, а днес е шампион в Хале! Палачът на Синер, чиято лудост на корта го прави велик (ВИДЕО)

Кахахстанската тенис звезда Александър Бублик отново е шампион в Хале - две години след първия си триумф на този турнир от сериите ATP 500 на трева. Роденият в Русия атлет победи друг руснак - Даниил Медведев, с 6-3, 7-6 на финала на надпреварата. След невероятна седмица на трева Бублик вдигна петата си титла в кариерата и от новата седмица ще се завърне в топ 30 на световната ранглиста. А само преди година той буквално мислеше за отказване от тениса...

След 7 поредни загуби: Бублик най-после победи Медведев и триумфира в Хале

Бублик изуми света на тениса, след като детронира световния номер 1 Яник Синер. Италианецът нямаше загуба от друг тенисист извън Карлос Алкарас с месеци, но Бублик сложи край на серията му, а след това победи още няколко класни играчи, включително Медведев, за да спечели титлата. Това е девета победа за Бублик в последните му 10 мача, като за пръв път той победи Даниил, след като до момента имаше седем загуби в седем мача срещу него.

He is BACK 💪



The moment Bublik claimed his first-ever win over Medvedev for the Halle title#TWO25 pic.twitter.com/lP3MU3KsNJ — Tennis TV (@TennisTV) June 22, 2025

Бублик мислил за отказване от тениса

След мача Медведев се пошегува с Бублик, като се помоли да се падне за съперник на Карлос Алкарас или Яник Синер на Уимбълдън - и да играе по същия начин, както го е сторил в Хале. Двамата демонстрираха отлично настроение на корта и проведоха "война" с шампанско. А Бублик не изневери на атрактивния си стил на корта, като през целия мач забавляваше публиката с екстравагантни удари. Запазената му марка е сервис отдолу, който използва много често.

Medvedev and Bublik having a champagne war after the Halle final 😂



pic.twitter.com/o6FhMDs1Oh — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 22, 2025

В интервюто си за ATP Tour след победата Бублик призна, че миналата година е размишлявал да се откаже от тениса след Уимбълдън. Той се е разбрал с треньора си да поддържат форма, а след това да вземе решение за бъдещето си. Сега обаче тази титла може да разубеди Бублик и той да продължи да се бори за още призови класирания по турнири и занапред.

"I was close to calling it quits after Wimbledon"



This win means everything for Bublik 💛#TWO25 pic.twitter.com/9KXjawL8Xi — Tennis TV (@TennisTV) June 22, 2025