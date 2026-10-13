Скръбна вест: Почина голяма легенда на Арсенал

Английският шампион Арсенал отдаде почит на своя почетен президент Кен Фрайър, който почина на достойната възраст от 92 години. Роден през август 1934 г. в района Излингтън в Северен Лондон, той започва пътя си в клуба на 11-годишна възраст през 1945 г. като куриер, след като има шанса да се срещне с мениджъра по онова време Джордж Алисън. През 1973 г. става секретар на клуба, а заема поста управляващ директор от 1983 г.

Кен Фрайър е с големи заслуги към футбола и Арсенал

По-късно Кен Фрайър има водеща роля за преместването на "артилеристите" от стадион "Хайбъри" на "Емирейтс". Фрайър остава член на Борда на клуба до 2002-а година, докато не се оттегля от поста изпълнителен директор, след което е предложен и избран за почетен президент на клуба. През 2000 г. е удостоен с Ордена на Британската империя (OBE) за заслуги към футбола, а през 2004 г. получава званието "Почетен гражданин на район Излингтън". Тази вечер по време на срещата с Лил в Шампионската лига футболистите на Арсенал ще носят черни ленти на екипите си в знак на уважение.

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Ken Friar OBE | 1934-2026 — Arsenal (@Arsenal) October 13, 2026

"Никой не е оказал такова влияние върху футболен клуб Арсенал"

Допълнителни прояви в негова памет ще се състоят, когато "артилеристите" приемат Евертън в мач от Висшата лига в събота (24 октомври). "От основаването ни през 1886 г. насам е имало много вдъхновяващи личности, които са движили клуба ни напред, но никой не е оказал такова влияние върху футболен клуб Арсенал, каквото е имал г-н Фрайър", се казва в изявление на клуба, публикувано на уебсайта на "топчиите". "Той оставя след себе си забележително наследство, посветено на службата за клуба. Наследство, което със сигурност никога няма да бъде надминато".

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