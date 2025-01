„Скъпи защитници, съжалявам - оставам“: Холанд подписа рекорден нов договор със Сити (ВИДЕО)

Феновете на Манчестър Сити получиха страхотен подарък от ръководството на клуба, след като суперзвездата в тима на Хосеп Гуардиола – Ерлинг Холанд подписа нов рекорден договор с „гражданите“. Контрактът на норвежеца е за срок от 9,5 години като ще го задържи на стадион „Етихад“ до лятото на 2034-та. Той също така ще получи сериозно увеличение на заплатата, което ще го направи най-скъпоплатения играч в историята на „светлосините“, а също така и един от най-скъпоплатените в историята на футбола.

Ерлинг Холанд имаше договор с Манчестър Сити до лятото на 2027 година като седмичното му възнаграждение бе около 340 хиляди паунда. Според различни информации новият договор на норвежеца ще му гарантира над 500 000 лири на седмица, което прави по 27 300 000 милиона на година. Ако Холанд изпълни контракта си с „гражданите“, то банковата му сметка ще набъбне с 273 милиона паунда само от заплати.

"Dear defenders...



"There's been a lot of rumours flying around lately. I get it, sometimes you might not want me around...



"But I think we need each other...



"So all I have to say is; SORRY. I'm here to stay. Erling."



🩵 @ErlingHaaland x @ManCity 🩵pic.twitter.com/vsBoGbBTtp