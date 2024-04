След две дузпи: Байерн и Реал оставиха развръзката за "Бернабеу" (ВИДЕО)

Реал Мадрид поведе в резултата в средата на първото полувреме, когато Тони Кроос направи гениална асистенция за Винисиус. Германецът посочи с пръст къде Винисиус да спринтира зад отбраната на Байерн. Бразилецът изпълни указанията на Кроос и получи извеждащо подаване, което оползотвори с гол в мрежата на Мануел Нойер.

Toni Kroos telling Vinicius Jr where to make the run before playing his pass in a Champions League semi-final vs Bayern.



This guy is on another level.