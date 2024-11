След година отсъствие: Неймар се завърна за 42 минути, преди отново да се котузи

Суперзвездата на Ал Хилал - Неймар, влезе в игра за своя тим едва за втори път през сезона, след като наскоро се завърна след едногодишно отсъствие заради контузия. Бразилецът се появи като резерва в 57-ата минута срещу Естеглал в мач от Азиатската Шампионска лига, но в края на срещата напусна принудително, което породи опасения за нова сериозна контузия.

Неймар направи няколко зрелищни отигравания, с които си спечели аплодисментите на феновете, но при опит да догони извеждащ пас в 86-ата минута получи мускулно разтежение. Той се хвана за бедрото, след което видимо разгневен се насочи към пейката, докато захвърляше корите си по терена.

Neymar left Al-Hilal's AFC Champions League win with a thigh injury.



He's only played 42 minutes since returning from his ACL tear.



Damn 💔 pic.twitter.com/lBKvr9316f