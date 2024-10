Неймар сменя терена с частен остров на стойност 9 милиона долара

След като през август 2023 година претърпя тежка контузия, която го извади от игра за повече от година, бразилската суперзвезда Неймар се отдаде на живот извън терена. Той стана фен на бокса и на Формула 1, научи се да играе голф, стана баща за трети път, а изглежда сега е набелязал нов дом. Според The Sun крилото на Ал Хилал е близо до закупуването на частния остров Джапао - тропическо убежище, разположено край пристанищния град Ангра дос Рейс.

Съобщава се, че Неймар се е заинтересувал от покупката на острова, след като собственикът му е свалил исканата цена с повече от 3 милиона паунда. Така това удоволствие ще му струва около 9 милиона. Скривалището с площ от шест акра разполага с основна вила с два апартамента, три бунгала с изглед към морето и езеро с рибки кои, а до него може да се стигне само с лодка или хеликоптер.

🚨 Neymar is set to buy his own £7m private island off the coast of Brazil. 🏝️🇧🇷



