След триумфа в Европа: Тим от Висшата лига уволни треньора си

Въпреки триумфа в Лига Европа, ръководството на Тотнъм взе решение да уволни Анге Постекоглу. Според мнозина ужасният сезон на "шпорите" във Висшата лига е изиграл ключова роля за решението на шефовете. Тимът завърши на 17-а позиция в класирането и по всичко изглежда, че трофеят в Лига Европа, който е първият за Тотнъм от 17 години, не е бил достатъчен за Постекоглу да задържи поста си.

"Шпорите" загубиха 22 от 38 мача в първенството и завършиха сезона само с четири точки пред зоната на изпадане. Това не приляга на отбор с амбициите на Тотнъм и се очакваха големи проблеми. Въпреки това историческият успех в Европа предполагаше, че ръководството може да даде още един шанс на гръцкия специалист с австралийско гражданство. Това обаче няма да се случи, а според медиите на Острова клубът ще се опита да привлече мениджъра на Брентфорд Томас Франк като заместник на Постекоглу.

🚨🚨 BREAKING: Ange Postecoglou has been sacked by Tottenham Hotspur. 💣



Decision made by chairman Daniel Levy. pic.twitter.com/EucqUJT4my