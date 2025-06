Братовчедът на Модрич, унищожил собственоръчно Ливърпул, държи кафене в Загреб и свири в рок банда

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

В далечна Австралия хората обичат футбола, макар и това да не е най-популярният спорт там. Според едно от последните проучвания местните предпочитат да гледат крикет, австралийски футбол, ръгби и тенис. Въпреки това футболът е важна част от културата на държавата континент и заема важно място в живота на населението. Затова и не е изненада, че през годините Австралия е изградила редица футболисти, които се превърнаха в световни звезди. Именно за един от най-легендарните местни играчи ще ви разкажем днес в рубриката ни „По следите на забравените“.

Fun fact: Mark Viduka and Luka Modric are cousins 🤯

Марк Видука е роден на 9 октомври 1975 година в Мелбърн. Той е от семейство на емигранти. Баща му напуска Хърватия през 60-те, а малко по-късно среща майка му, която има украински и хърватски корени. Любопитен факт е, че Видука е далечен братовчед на носителя на „Златната топка“ за 2018-та Лука Модрич. Двамата имат роднинска връзка, тъй като бащите им също са братовчеди.

Още от малък Марк се увлича по футбола като стартира кариерата си в местния Мелбърн Найтс. През 1993-та той успява да пробие в първия отбор. Две години и 40 гола по-късно той е забелязан от Динамо Загреб като заминава за своята „втора родина“, както ще стане ясно малко по-късно. Той продължава с отличното си представяне при „модрите“ и следва трансфер в шотландския гранд Селтик.

Видука остава там две години преди да облече екипа на Лийдс през лятото на 2000-та. Именно с йоркширци той постига най-големите успехи в своята футболна кариера. По онова време тимът е пълен с млади, но много талантливи играчи. Личат имената на Рио Фърдинанд, Лий Бойър, Алън Смит, Хари Кюъл, Джонатан Уудгейт, Роби Кийн и др. Начело на отбора е Дейвид О'Лиъри. Затова и медиите в Англия кръщават знаменития състав на Лийдс - „Бебетата на О'Лиъри“.

Бебетата обаче не са никак безопасни. Още в първия сезон на Видука те завършват на четвърто място във Висшата лига, а също така достигат до полуфиналите в Шампионска лига, където отстъпват пред Валенсия. Нападателят завършва кампанията с 22 попадения във всички турнири. Феновете на Лийдс още си спомнят знаменитото му представяне срещу Ливърпул на „Еланд Роуд“, когато австралиецът забива и четирите гола за своя отбор при победата с 4:3.

Под ръководството на Дейвид О'Лиъри Лийдс така и не завършва извън Топ 5 на Висшата лига в нито един сезон, в който именитият мениджър е край тъч линията. Отборът може да се похвали и с полуфинал в Купата на УЕФА. Въпреки успехите си обаче Лийдс изпада във финансова криза, а това принуждава ръководството на клуба да продаде най-добрите си футболисти. Сред тях е и Марк Видука, който през 2004-та е трансфериран в Мидълзбро.

До края на кариерата си през 2009-та той играе и два сезона в Нюкасъл преди да „окачи обувките на пирона“. За националния отбор на Австралия Марк Видука изиграва общо 43 мача, в които бележи 11 попадения. Той е капитан на „сокаруус“ по време на Мондиал'06, когато тимът достига до 1/8-финалите на Световното първенство в Германия.

Driving from Zagreb to Šibenik but not before a coffee at 🇦🇺/🇭🇷 football legend Mark Viduka’s coffee shop pic.twitter.com/1emhai7xvD