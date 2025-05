Тотнъм триумфира за пръв път в Европа от над 40 години насам! "Шпорите" надвиха Манчестър Юнайтед във финала на Лига Европа и пренаписаха историята си. За последно на Стария континент те спечелиха турнира за Купата на УЕФА през 1984 година. Последният трофей за Тотнъм в Англия пък датира отпреди 17 години, когато взе Купата на Лигата - още с Димитър Бербатов в състава.

На 24 февруари 2008 година Тотнъм се изправи срещу Челси във финала. Тогава в герои за тима се превърнаха Джонатан Уудгейт и нашият футболист Димитър Бербатов. Гол за "сините" пък вкарва котдивоарецът Дидие Дрогба.

ОЩЕ: След едно време, в което Живков още властваше, а Стоичков тепърва изгряваше: Тотнъм триумфира в Европа!

Другото позитивно за лондончани е, че през следващия сезон ще играят в Шампионска лига. Това донякъде може би ще неутрализира трагичния сезон във Висшата лига, където възпитаниците на Анге Постекоглу се намират на 17-а позиция с 38 точки кръг преди края на първенството, а най-много могат да се изкачат до 15-о място.

През цялата си история Тотнъм вече има три триумфа за Купата на УЕФА 1971–72, 1983–84, 2024–25. През 1984-та, откогато английският тим не беше печелил турнира, на власт в България беше все още Тодор Живков, а Христо Стоичков тепърва изгряваше. Любопитна подробност е, че точно в този сезон и дългогодишният нападател на "шпорите" Хари Кейн развали прокобата, която дебнеше над него.

