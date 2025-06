Стоичков: Когато Меси напуска хотела, смеейки се и пиещ неговото мате, съперникът ще страда (ВИДЕО)

Българският кавалер на "Златната топка" Христо Стоичков участва в специална среща, организирана от аржентинското издание Diario Ole. Камата се намира в Маями, където в неделя ще бъде дадено началото на Световното клубно първенство. В интервю за медията легендата заяви, че за него Лионел Меси е най-великият футболист на всички времена. Според Великата осмица, ако Лео излезе с усмивка от хотела, пиейки своето мате, за съперника предстоят трудни моменти.

“Този месец ще станем свидетели на нещо различно. Това е мечтата Джани Инфантино - да обедини толкова много хора. Остават два дни до най-добрия турнир, който ФИФА може да предложи, с 32 клуба, толкова много играчи и треньори”, каза Стоичков за Световното клубно първенство.

